Sci alpino | Dominik Paris | “Non pensavo che bastasse per il podio Porto positività e sicurezza ai Mondiali”

(Di domenica 29 gennaio 2023)ha conquistato uno splendido secondo posto nel secondo superG di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci. L’azzurro è sceso con il pettorale numero 1 sulla pista Olympia delle Tofane e ha pennellato una gara di assoluto spessore tecnico, riuscendo a salire sulper la prima volta in stagione: l’annata agonistica era iniziata con tante difficoltà per l’altoatesino, che in alcuni eventi non è nemmeno andato a punti, ma nell’ultimo mese si è rimesso in piedi e oggi ha ottenuto un eccellente risultato sulle nevi dolomitiche. Si tratta di un riscontro di rilievo per il velocista, che si è dovuto inchinare soltanto al cospetto del fuoriclasse svizzero Marco Odermatt, leader della classifica generale e capace di firmare una stupenda doppietta in questo fine settimana. ...