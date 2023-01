Sci alpino | Coppa del Mondo femminile 2022 2023 | classifica aggiornata dopo slalom domenica Spindleruv Mlyn

Leggi su sportface

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ladelladeldi sciil secondodi. Mikaela Shiffrin pur non vincendo la gara odierna allunga su Vlhova ed è imprendibile sostanzialmente per lei e per tutte le altre. Con i punti odierni guadagnano qualche posizioni le quattro azzurre dello. Di seguito la. RISULTATIMikaela Shiffrin (USA) 1697 Petra Vlhova (SVK) 966 Lara Gut-Behrami (SUI) 906 Federica Brignone (ITA) ...