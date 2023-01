Scherma | Grand Prix Doha 2023 | diventano 7 gli spadisti azzurri nel tabellone principale

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il primodi spada dell’anno solareè in corso ae laitaliana è scesa in pedana in Qatar con la Nazionale maschile:sette glineldopo le qualificazioni. Davide Di Veroli era già ammesso aldi diritto grazie al ranking, mentre dopo la fase a gironi lo hanno raggiunto Filippo Armaleo e Gabriele Cimini. Sono passati dai turni preliminari ad eliminazione diretta, invece, Luca Diliberto, Enrico Piatti, Enrico Garozzo e Valerio Cuomo. Eliminati nell’ultimo match di qualifica Giacomo Paolini, Andrea Vallosio, Gianpaolo Buzzacchino e Giulio Gaetani, infine fuori nel...

Sono sette gli azzurri che si sono qualificati per il tabellone principale delPrix di spada maschile di Doha. Davide Di Veroli ha raggiunto il tabellone principale per diritto di ranking con la sua gara che parte direttamente nella giornata di domani. Già dopo la fase a ...Sarà una domenica tutta da seguire a Doha per i colori italiani nelPrix di spada in corso nella capitale qatariota. Le qualificazioni maschili hanno infatti permesso a sette azzurri di staccare il pass per la fase finale in programma domani, dopo che ieri erano ...

Scherma, Coppa del Mondo spada: otto azzurre nel tabellone principale del Grand Prix del Qatar OA Sport

RISULTATI scherma, qualificazioni Grand Prix spada Doha 2023 ... SPORTFACE.IT

Scherma, grand prix di spada a Doha: 24 convocati azzurri Virgilio Sport

Rossella Fiamingo: Il grande ritorno | Intervista Olympics 2023 ... Olympics

La grande scherma lancia Napoli capitale europea dello sport 2026 ilmattino.it

Doha, 28 gen. – (Adnkronos) – Sono sette gli azzurri che si sono qualificati per il tabellone principale del Grand Prix di spada maschile di Doha. Davide Di Veroli ha raggiunto il tabellone principale ...Scherma, Grand Prix spada Doha 2023: i risultati della giornata di qualificazione, sette italiani avanzano alla fase finale ...