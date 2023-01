Scherma | Coppa del Mondo spada | Fiamingo e Bozza si fermano ad un passo dal podio | a Doha vince Moellhausen

(Di domenica 29 gennaio 2023) Si è conclusa oggi la tappa del Grand Prix di, in Qatar, dedicata alla. Il torneo femminile ha visto il trionfo di Nathalia, portacolori del Brasile ma che ha scritto pagine importanti della storia della nazionale italiana ormai oltre un decennio fa prima di decidere di affiliarsi alla federazione verdeoro grazie alla doppia nazionalità. Rossellaed Alessandrasi sono fermate ad un assalto dalle posizioni da, risultando le migliori tra le azzurre qualificate al tabellone principale. Alberta Santuccio è stata invece eliminata agli ottavi di finale, mentre si è fermato ancor prima il torneo di Giulia Rizzi, Nara Navarria, Gaia Traditi, Federica Isola e Roberta Marzani., Grand Prix2023: diventano 7 ...

E' giunto il momento di salire in pedana per le azzurre dalla spada femminile, impegnate nella tappa di Doha valevole per ladel Mondo 2023 . Alle quattro già qualificate di diritto al tabellone principale, ovvero Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Federica Isola , si aggiungono altre quattro atlete ......didel Mondo ci hanno dato grandissime soddisfazioni" NAPOLI - "Le prime tornate didel ... Lo ha dichiarato all'Italpress il Presidente della Federazione Italiana, Paolo Azzi, ...

DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - E' finita ai piedi del podio la bella prova di Rossella Fiamingo e Alessandra Bozza nel Grand Prix di spada a Doha. Nella giorna ...