Scherma | Cdm spada | Fiamingo e Bozza vicine alla zona medaglie nel Grand Prix di Doha

(Di domenica 29 gennaio 2023) Si fermano ad un passo dal podio Rossellae Alessandra, impegnate neldi. Le due azzurre si sono classificate rispettivamente sesta e ottava, non riuscendo ad arrivare inmedaglia per un soffio. Fiammingo si è arresa per 15-8 all’ungherese Muhari dopo le belle vittorio contro la statunitense Husisian (11-10), l’ucraina Chorniy (15-8) e la cinese Zhu (7-6). Bazza è stata invece sconfitta dbrasiliana Moellhausen per 15-7, dopo aver piegato l’ucraina Kharkova (15-14), l’azzurra Marzani (15-11) e la svizzera Favre (15-13). Decimo posto invece per Alberta Santuccio, mentre Federica Isola è uscita di scena nel turno da 32 insieme a Giulia Rizzi e Roberta Marzani. Fuori invece al turno da 64 Mara Navarria e ...