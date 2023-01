Saverio Raimondo | guida al senso del comico

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ansia, piatti da lavare, porno amatoriale, un disco, la partita iva, un nuovo tour. L’arte e una valigia. Partiamo dal bagaglio trasportato con eleganza e leggerezza da, uno dei comici di punta dello scenario italiano della stand up comedy che ha scelto come luogo del nostro appuntamento Il Mercato Centrale di Milano. Non è il posto ideale per realizzare un’intervista, ma il caos, la gente e il movimento si adattano bene al personaggio. «Oggi sono a Milano per la diretta televisiva su Rai3 nel programma condotto da Gramellini; quindi, ho messo GQ qui in stazione, del resto sono un po’ un commesso viaggiatore della comicità, mi trovo spesso con la valigia in mano e mi sposto dove il lavoro chiama». Sono numerose le persone che amano viaggiare e tra queste c’è chi soddisfa la propria anima nomade e una naturale ...

Chiude la puntata, come ogni venerdì, lo spazio Robinson, con Dario Olivero e. Metropolis è in streaming alle 18 dal lunedì al venerdì sulle piattaforme Gedi e on demand in video e ...Chiude la puntata, come ogni venerdì, lo spazio Robinson, con Dario Olivero e. Metropolis è in streaming alle 18 dal lunedì al venerdì sulle piattaforme Gedi e on demand in video e ...

Saverio Raimondo, un mix di risate, estro e irriverenza nel comedy album Live a Studio 33 Sky Tg24

Saverio Raimondo: 'Su Robinson con una tangente da 20 euro' Repubblica TV

Saverio Raimondo presenta il nuovo numero di Robinson: 'Abbiamo uno scoop! È arrivato il 2023. Buon anno a tutti!' Repubblica TV

Scuola, guerra e ambiente tra ''Le Parole'' di Massimo Gramellini Rai Storia

A che punto è la stand-up comedy italiana Esquire Italia

Leggi su Sky TG24 l'articolo Saverio Raimondo, un mix di risate, estro e irriverenza nel comedy album Live a Studio 33 ...Il comico Saverio Raimondo inaugura in Italia il filone del comedy album. Il risultato è davvero ragguardevole.