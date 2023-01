Sant’Agata de’ Goti-Durazzano | Rubano | “Messa in sicurezza della Provinciale 122 è priorità”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Lain122de’non è più rinviabile. Per questo esprimo apprezzamento per l’impegno del sindaco di, Sandro Crisci, che ieri ha convocato un tavolo tecnico sulle criticità di questa infrastruttura. Sono al fianco dei cittadini die dell’amministrazione comunale”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Francesco Maria. “Ho chiesto e ottenuto per il prossimo 10 febbraio – prosegue – un incontro con il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, al quale sottoporrò le problematiche, in primis il rischio frane,strada di collegamento dei comuni di...