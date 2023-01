Sanremo 2023 | Peppino Di Capri e Gino Paoli superospiti

Senza nulla togliere a chi, di anni, ne ha un po' meno: "è fondamentale per i giovani artisti, devono arrivare preparati e con belle canzoni, non c'è vetrina più importante. Il Festival di ...L'annuncio ufficiale di ...

Sanremo 2023, duettanti-ospiti del festival: nel regolamento entra il 'lodo Jovanotti' Adnkronos

Sanremo 2023, Venier regala ad Amadeus un corno napoletano Adnkronos

Sanremo 2023, Gino Paoli e Peppino Di Capri ospiti. Amadeus lancia la bomba: Lo dirò solo se certo Fanpage.it

Sanremo 2023, Amadeus: "Peppino di Capri e Gino Paoli superospiti al Festival" La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, l’annuncio di Amadeus al Tg1: “Peppino Di Capri e Gino Paoli super ospiti del… Il Fatto Quotidiano

Ci saranno anche Gino Paoli e Peppino di Capri tra i super ospiti del prossimo Festival di Sanremo, al via il 7 febbraio. Lo ha annunciato Amadeus al Tg1. Il cantautore partenopeo sarà presente nella ...Amadeus mette in fila i pezzi da novanta della musica italiana per il suo Festival che sta per iniziare. Una Sanremo senza età che si fa forte di decenni di musica per omaggiare i grandi ...