Sanremo 2023 | continuano i colpacci di Amadeus | i super ospiti dei duetti

(Di domenica 29 gennaio 2023)ad emergere le indiscrezioni sui grandi nomi che calcheranno il palco dell’Ariston: aarrivano deinella serata dei, di chi si tratta. Ogni anno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

AGI - Peppino Di Capri sarà ospite del Festival dinella serata di giovedì 9 febbraio, Gino Paoli lo sarà in quella di sabato 11 febbraio. Lo ha annunciato al Tg1 delle 13.30 Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival. Per lo ...Gino Paoli e Peppino di Capri aono altri due dei super ospiti del Festival di. L'annuncio in diretta al Tg1 da parte di Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival della canzone italiana. Il cantante partenopeo sarà presente nella giornata di giovedì 9 ...

Sanremo 2023, duettanti-ospiti del festival: nel regolamento entra il 'lodo Jovanotti' Adnkronos

Sanremo 2023: la guida completa al Festival tra ospiti, conduttori e news Tuttosport

Sanremo 2023, spoilerati alcuni secondi della canzone di Gianluca Grignani. La Rai: “L’artista resta in gara” Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, sito svela alcuni secondi del brano in gara di Grignani Adnkronos

Sanremo 2023, pubblicati alcuni secondi della canzone di Grignani. La Rai: «Resta in gara» Corriere TV

Continuano ad emergere le indiscrezioni sui grandi nomi che calcheranno il palco dell’Ariston: a Sanremo 2023 arrivano dei super ospiti nella serata dei duetti, di chi si tratta. Ogni anno che passa ...Da qualche tempo, ormai, il direttore artistico del Festival ci ha abituati ai suoi collegamenti a sorpresa con il telegiornale e così è stato anche oggi: in diretta da Sanremo, il conduttore ha ...