Sanremo 2023 | confermata la presenza di Peppino Di Capri come superospite E per la finale arriva Gino Paoli

(Di domenica 29 gennaio 2023)– Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, oggi èta la conferma al Tg1 da parte di Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival diDi(foto) sarà uno dei superospiti presenti sul palco del teatro Ariston. Per lui sarà la tredicesima volta nella città dei fiori, la prima senza entrare in gara. La partecipazione di Diè prevista giovedì 9 febbraio: “Non vedo l’ora di ritornare sul palco dell’Ariston”, ha scritto l’artista partenopeo sui suoi canali social. Ma non finisce qui: per la serata, in programma sabato 11 febbraio, arriverà. Per il cantautore di Monfalcone sarà invece la seconda volta al Festivalospite. L'articolo ...

Senza nulla togliere a chi, di anni, ne ha un po' meno: "è fondamentale per i giovani artisti, devono arrivare preparati e con belle canzoni, non c'è vetrina più importante. Il Festival di ...

Amadeus dal teatro Ariston si collega con Mara Venier a Domenica In, in attesa del grande appuntamento di Sanremo 2023, in diretta dalla città dei fiori a partire dal 7 febbraio.Amadeus mette in fila i pezzi da novanta della musica italiana per il suo Festival che sta per iniziare. Una Sanremo senza età che si fa forte di decenni di musica per omaggiare i grandi ...