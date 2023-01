Sanremo 2023 | Chiara Francini svela i retroscena del suo debutto al Festival

(Di domenica 29 gennaio 2023)sarà tra le co-conduttrici di questa edizione deldi. Nel corso di un'intervista ha raccontato come ha ricevuto la proposta di far parte del parterre femminile che affiancherà Amadeus. Ecco cosa ha rivelato.

, Chiara Francini sulla proposta di Amadeus: "Correvo in bagno ogni volta che mi chiamava" In un'intervista al settimanale Visto , l'attrice Chiara Francini ha raccontato che la proposta ..."Lo sgangherato..." Zelensky aEcco come finirà, Mentana tombale Poi svela il retroscena: 'Ne ho parlato ai vertici aziendali, poi con Amadeus e, tutti d'accordo, hanno deciso la ...

Sanremo 2023, duettanti-ospiti del festival: nel regolamento entra il 'lodo Jovanotti' Adnkronos

Sanremo 2023, Venier regala ad Amadeus un corno napoletano Adnkronos

Sanremo 2023, Amadeus e l'annuncio mai arrivato a Domenica In. Mara Venier perde le staffe: «Ma a me una cosa ilmessaggero.it

Sanremo 2023, l’annuncio di Amadeus al Tg1: “Peppino Di Capri e Gino Paoli super ospiti del… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, Amadeus: "Peppino di Capri e Gino Paoli superospiti al Festival" La Gazzetta dello Sport

Amadeus mette in fila i pezzi da novanta della musica italiana per il suo Festival che sta per iniziare. Una Sanremo senza età che si fa forte di decenni di musica per omaggiare i grandi e fare spazio ...Nessuna ulteriore anticipazione sul festival. Il direttore artistico ha spiegato che arriveranno altre sorprese ma che prima degli annunci devono essere chiusi gli accordi. Roma, 29 gen. Il dono di un ...