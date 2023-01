Sanremo 2023 | Amadeus non annuncia nessun ospite a Domenica In | come aveva promesso e scatta la polemica

Il direttore artistico e conduttore dell'imminente edizione del Festival di, Amadeus , avrebbe dovuto annunciare il prossimo super ospite internazionale a Domenica In , il programma di Rai 1 condotto da Mara Venier , durante il quale in diretta si sarebbe collegato ...La cantante ed ex concorrente di Ballando con le stelle è stata ospite nella puntata di oggi di Domenica In, 29 gennaio , partecipando al talk sul Festival di. E con la sua nota schiettezza ed il suo altrettanto noto senso dell'umorismo, la cantante si è lasciata andare a gag e battute, alcune riuscite altre sicuramente no. Si è lasciata andare ...

Sanremo 2023, l’annuncio di Amadeus al Tg1: “Peppino Di Capri e Gino Paoli super ospiti del… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, Gino Paoli e Peppino Di Capri ospiti. Amadeus lancia la bomba: Lo dirò solo se certo Fanpage.it

Sanremo 2023, Amadeus: "Peppino di Capri e Gino Paoli superospiti al Festival" La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, il pronostico di Fiorello: “Ecco chi vince secondo me” Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, il pronostico di Fiorello: "Vince Giorgia, o uno tra Ultimo e Mengoni" Adnkronos

Anticipazioni sulla puntata di oggi di Domenica In 29 gennaio 2023: Amadeus annuncerà un superospite del Festival di Sanremo. Ecco le altre star da Mara Venier.Da smentire, dunque, la notizia del duetto tra Marco Mengoni e Mahmood nella serata delle cover di Sanremo 2023. I due non canteranno insieme, come invece si è pensato per qualche ora. Mahmood, però, ...