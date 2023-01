San Siro incredulo. Il Diavolo è senza equilibrio e troppo fragile

Il presidente Scaroni magari interverrà domani, per dire che il problema èe che bisogna tirarlo giù. Pare ci sia stato un vertice negli spogliatoi, a partita finita e vergogna ancora calda: ...Il grande imputato sui social è Stefano Pioli. Ma è davvero tutta colpa dell'allenatore Il punto di Luca ...

San Siro fischia, la Curva Sud applaude: "Contro l'Inter vogliamo 11 leoni". Milan, un finale paradossale La Gazzetta dello Sport

Figuraccia Milan: il Sassuolo ne fa cinque a San Siro La Gazzetta dello Sport

Pastore: "In trent'anni non ricordo una prestazione difensiva peggiore di questa, perlomeno a San Siro" Milan News

Niente scintilla, il Milan si brucia ed è all'apice della crisi: Berardi-show, 5-2 Sassuolo a San Siro TUTTO mercato WEB

Milan umiliato, gelo a San Siro: il gesto dei tifosi Corriere dello Sport

Tra le poche note liete della gara persa contro il Sassuolo c'è la rete di Olivier Giroud, andato a segno in campionato dopo un lungo digiuno. Il francese non segnava addirittura ...