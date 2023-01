San Siro fischia | la Curva Sud applaude Milan | un finale paradossale

fischia, fischia tiepido, e la curva addirittura applaude, mentre canta contro gli interisti e alza il classico "Noi vogliamo undici leoni". È questo il finale paradossale di Milan - Sassuolo ...L'era di Pioli al Milan, dopo le ultime roboanti sconfitte subite con l'Inter in Supercoppa Italiana, per 3 a 0, contro la Lazio all'Olimpico, per 4 a 0, e aper 5 a 2 contro il Sassuolo, sembra giunta al capolinea nonostante non ci siano stati particolari segnali da parte della società in questo senso. Un momento di grande difficoltà che è ...

Milan umiliato, gelo a San Siro: il gesto dei tifosi Corriere dello Sport

Milan-Sassuolo 1-3 all'intervallo: fischi per la squadra da parte di San Siro Milan News

Sprofondo Milan: il Sassuolo lo umilia 5-2 a San Siro, è una crisi senza fine La Gazzetta dello Sport

San Siro fischia, la Curva Sud applaude: "Contro l'Inter vogliamo 11 leoni". Milan, un finale paradossale La Gazzetta dello Sport

Disastro Milan a San Siro: il Sassuolo vince 5-2 - Sport Agenzia ANSA

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa da San Siro al termine di Milan-Sassuolo, guardando anche al prossimo impegno previsto domenica sera contro l'Inter. Il tecnico rossonero ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...