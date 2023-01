Sampmania | la Sampdoria mi fa tenerezza

(Di domenica 29 gennaio 2023) Pronti per il solitotaglia e cuci? Mi sarei stufato di ribadire sempre le stesse cose ma, come ben sappiamo tutti, la stagione della...

Non mi va di aggiungere molto altro a questo. Di parole se ne sono già dette molte, non credo ci meritiamo compassionevoli pacche sulle spalle.- Udinese, dopo Empoli - Samp, ha ...... senza peso, evidentemente considerata come un inquilino fastidioso Ho l'impressione che, dai vertici del calcio, laoggi venga vista come un appestato, come il tizio un po' imbarazzante e ...

Ieri ero veramente avvilito. Oggi, non è tanto diverso. Ho lasciato il Ferraris con il morale sotto i tacchi, e con la sensazione che, in un’annata del genere, non ci possa essere nulla da salvare. An ...Alla faccia del ‘Blue Monday’. Ho passato gran parte del lunedì a martoriarmi le orecchie con questa nuova, tremenda locuzione mutuata dall’inglese, che individua sulla base di un non meglio precisato ...