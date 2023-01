Salto con gli sci | gara-2 a Bad Mitterndorf va a Granerud | Bresadola in Top 15

Leggi su sportface

(Di domenica 29 gennaio 2023) Halvor Egnerconcede il bis a Bade, dopo aver conquistato-1, si prende anche-2. Nell’appuntamento di Coppa del Mondo 2022/2023 dicon gli sci, il norvegese s’impone con il punteggio di 455.5 e allunga in classifica generale. Secondo a 4.1 punti lo sloveno Zajc, mentre completa il podio l’austriaco Kraft. Staccati tutti gli altri, da Wellinger a Hoerl, entrambi in Top 5. Il miglior azzurro è Giovanni, che si riscatta dopo una giornata difficile e chiude al 14° posto grazie a due ottimi salti, rispettivamente da 225.5 e 223 metri. Poco distante per lui la Top 10, a soli 6 punti. Molto indietro invece Alex Insam, lontano dalla zona punti con il suo 40° posto. SportFace.