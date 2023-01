Salto con gli sci femminile | Stroem vince gara-2 a Hinterzarten davanti a Klinec e Pinkelnig Sorelle Malsiner a punti

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023) Anna Odinetorna a brillare, dopo il passaggio a vuoto di ieri, e-2 sul trampolino grande HS 111 di, valevole per l’ottava tappa stagionale della Coppa del Mondodicon gli sci 2022-2023. Si tratta del secondo successo individuale della carriera nel circuito maggiore per la 24enne norvegese, dopo il trionfo ottenuto a Ljubno lo scorso 31 dicembre.ha fatto la differenza nella prima serie, stabilendo il nuovo record dell’impianto con 112.5 metri e guadagnandocruciali sulle inseguitrici, per poi gestire bene la pressione con una prova solida nella seconda serie e sufficiente per contenere la rimonta di una scatenata Ema. La talentuosa slovena ha centrato la seconda ...