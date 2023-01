Sabrina Salerno | “Ha cercato di manipolarmi” Il racconto a “Da Noi… a ruota libera”

Leggi su dilei

(Di domenica 29 gennaio 2023) È conosciuta come la Regina del Pop, una vera e propria icona degli anni ’80. Ospite a Da, il programma televisivo condotto da Francesca Fialdini,si è raccontata in una lunga intervista, a “tutto tondo”, ripercorrendo non solo i successi, ma anche alcuni episodi difficili della sua vita, legati agli esordi, in cui ha ammesso di essere stata vittima di manipolazione. Undifficile, che non è stato facile da sviscerare: il momento toccante e le sue rivelazioni.vittima di manipolazione: ila DaIl programma condotto da Francesca Fialdini è tra i più seguiti della domenica. Un modo per tenere ...