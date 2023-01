Sabrina Salerno | chi è il marito Enrico Monti | età | lavoro | vita privata | figlio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 gennaio 2023) Tutto pronto per una nuova puntata di “Da noi a ruota libera”! Anche quest’oggi a partire dalle 17.20 Francesca Fialdini è pronta ad allietare il pomeriggio degli affezionati telespettatori. Numerosi gli ospiti che si avvicenderanno nel salotto della Toffanin, tra di loro anche. Ma conosciamo meglio, la sua dolce metà!: età,è nato in Veneto nel 1968 e oggi ha 55 anni. Non si hanno molte altre notizie in merito, perché lui è sempre stato molto discreto sulla sua. Fin da giovanissimo è un imprenditore del settore tessile. L’uomo gestisce un’azienda di famiglia che si occupa di confezionare abiti, anche se originariamente, era ...