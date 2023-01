Rugby Sevens | World Series Sydney 2023 | in Australia doppietta della Nuova Zelanda

(Di domenica 29 gennaio 2023) Si è conclusa la tappa didellee a trionfare è la, che conquista sia il titolo maschile sia quello femminile. Terza giornata dedicata alle semifinali e alle finale, ecco come è andata. In campo maschile in semifinale ladomina la Francia con un netto 36-5, mentre nella seconda sfida il Sudafrica supera le Fiji con un buon 31-12. Finalissima, dunque, downunder ma senza storia. Gli All Blacks 7s dominano dall’inizio alla fine e chiudono con un rotondo 38-0. In campo femminile arriva la prima sorpresa, con la Francia che batte gli USA per 20-7, mentre nella seconda semifinale dominio delle neozelandesi che battono l’Irlanda 41-0. E come in campo maschile anche tra le ragazze la finale non ha storia, con le Black Ferns 7s ...

