Rosanna Fratello ricorda il suicidio del fratello Giovanni | “Due secondi prima eravamo con lui | poi abbiamo sentito un botto pazzesco e mio fratello non c’era più”

(Di domenica 29 gennaio 2023) Un dolore ancora vivo nel cuore di, che ospite di Verissimo nella puntata in onda sabato 28 gennaioildi suo. La cantante nel salotto di Silvia Toffanin racconta la drammatica decisione dell’uomo dopo che aveva scoperto di essere affetto da una malattia grave che non gli avrebbe lasciato scampo. Nel rivedere vecchie foto di famiglia l’artista spiega: “È bello rivedere, mio, anche a distanza di anni ce l’ho sempre nella mia mente e nel mio cuore”.ha avuto un ruolo importante nella vita dianche a livello professionale. Prosegue ...

Un tragico evento nel passato diche ricorda il dolore per il suicidio delGiovanni. Ospite a 'Verissimo' la cantante racconta il gesto estremo dell'uomo dopo aver appreso di essere affetto da una grave ...Ildisi è suicidato ed è un lutto che la cantante non riesce a ...

Rosanna Fratello e il suicidio del fratello Giovanni: "Il dolore più grande" TGCOM

Rosanna Fratello: Mio fratello Giovanni ha deciso di farla finita, lui diede vita alla mia carriera Fanpage.it

Rosanna Fratello ricorda il suicidio del fratello Giovanni: “Due secondi prima eravamo con lui, poi abbiamo… Il Fatto Quotidiano

"Ero in cucina e ho sentito un tonfo". Rosanna Fratello racconta il suicidio del fratello Today.it

Rosanna Fratello ricorda il fratello Giovanni: "Era malato e ha deciso... Mediaset Infinity

Oggi, Rosanna Fratello è prima di tutto una nonna premurosa, impegnata a recuperare il tempo con la famiglia che la carriera le aveva portato via. La famiglia è da sempre il fulcro, la priorità per ...Il racconto di Rosanna Fratello sulla morte per suicidio di suo fratello Giovanni a seguito di una malattia che lo ha colpito da giovane. Ospite di Verissimo nel pomeriggio di sabato 28 gennaio 2023, ...