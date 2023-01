Roma | tafferugli e scontri tra anarchici e poliziotti durante il presidio per Cospito Un agente ferito

(Di domenica 29 gennaio 2023) Momenti di tensione ieri sera aa Trastevere per ilper Alfredo, l’anarchico detenuto in regime di 41-bis nel carcere di massima sicurezza. In tutto sono state fermate e denunciate 41 persone mentre unè rimasto. Dalle informazioni disponibili si parla dell’intervento in piazza di circa 200 persone. Tra i manifestanti e la Polizia, intervenuta in tenuta antisommossa, si sono verificati alcuni. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

