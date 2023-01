Roma | striscione dei tifosi contro Zaniolo nel Colosseo

Leggi su calcionews24

Momento difficile per Nicolò Zaniolo e la tifoseria della Roma si scaglia contro di lui esponendo un duro messaggio vicino alla casa del '99. Ha deluso tutti, da Mourinho che lo aveva sempre difeso fino ai tifosi. La Curva Sud non manda giù la sua scelta e gli espone questo: «Traditore m*** senza onore». Lo scrive Gazzetta.it.