Roma | si apre una voragine | mezzo Ama sprofonda | chiusa via dei Giordani FOTO E VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ancora unanelle strade di. Stavolta la strada si è aperta all’improvviso in via dei, quasi all’incrocio con via di Trasone, nel quartiere Trieste–Salario, inghiottendo in parte unAma. Are un compattatore, ‘caduto’ mentre transitava durante il servizio di svuotamento dei cassonetti dei rifiuti. È successo nella notte di oggi, 29 gennaio, intorno all’1:00. Fortunatamente gli operai non hanno riportato ferite, ma solo un grosso spavento. LaLaha una dimensione di circa dieci metri di larghezza ed profonda oltre dieci metri. Il compattatore Ama è rimasto incastrato nella buca con l’asse posteriore e non è più riuscito ad uscire. Per estrarlo sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco: i pompieri hanno ...