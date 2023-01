Roma | scontri alla manifestazione degli anarchici per Cospito Poliziotto ferito Decine di persone fermate e identificate

La miccia si accende anche a, dove in serata gli anarchici hanno inscenato una sorta di ...contro gli uomini delle forze dell'ordine e un poliziotto è rimasto ferito alla testa durante gliPoi in serata nuovicon altre cariche di alleggerimento da parte del Reparto mobili in via della Scala e nei pressi della chiesa di Santa Maria in Trastevere. Clima incandescente anche in via ...

Cospito, anarchici in piazza a Roma: scontri con la polizia, un agente ferito La Stampa

Fumogeni, bottiglie, scontri: agente ferito alla testa dagli anarchici a Roma ilGiornale.it

Cospito, scontri a Roma: un manifestante accusa la polizia - Italia Agenzia ANSA

Roma, scontri tra anarchici e polizia: un agente ferito durante una manifestazione non autorizzata per il rilascio di Cospito Open

Trastevere, un agente ferito negli scontri con gli anarchici. Protesta per Cospito, lanci di bottiglie e caric ilmessaggero.it

Più furti e rapine e un consolidamento di gruppi organizzati che prendono di mira appartamenti e villette per svaligiarli. E non importa se al loro interno ci sono i proprietari, basti ...Incidente mortale a piazza dei Re a Roma, nel quartiere Tuscolano. Nella serata di oggi, sabato 28 gennaio, un giovane rider, impegnato nelle consegne a piedi, ...