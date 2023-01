Roma | riprende e sbeffeggia i vigili | DJ Suat racconta il suo arresto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il noto dj britannico,, è stato arrestato per le strade di. Prima, senza nessun documento addosso, aveva girato le strade del Centro Storico lanciando musica attraverso della casse posizionate sul proprio monopattino. Poi fermato daiurbani per l’evidente baccano creato, hato gli stessi agenti, arrivando a incitare i passanti contro gli stessi poliziotti. Morale della favola: mandato 7 ore in cella, tutte riprese con la GoPro addosso. L’arresto live di DJ: la nuova frontiera degli influencer Nessun influencer aveva mai ripreso un proprio arresto sui social network. Nessuno a parte DJ, noto artista musicale nel panorama della musica Techno e House. L’uomo infatti sarebbe stato fermato per le vie del Centro Storico, mentre ...