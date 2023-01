Roma nel caos Zaniolo da eroe a traditore Tifosi in rivolta

Leggi su optimagazine

(Di domenica 29 gennaio 2023) La vigilia di Napoliè turbata dall’esplosione del caso. Anche mister Mourinho ha scaricatonel corso della conferenza stampa del pre-gara.continua a manifestare il suo desiderio di cambiare casacca ma ha finora rifiutato la sistemazione inglese.vuole ardentemente il Milan ed il Milan vuole ardentementema non è stata ancora trovata la quadra economica e contrattuale. Questa situazione di stand-by diventata sempre più complicato da gestire per tutti i protagonisti. E quello che soffre di più è, probabilmente, lo stessoche nel volgere di pochi mesi è stato scaraventato giù dal piedistallo degli eroi dopo aver conquista la Conference League per esser scaraventato nella polvere dei traditori (leggi di più). Il ...