Roma | molotov davanti commissariato Prenestino a Roma | ipotesi anarchici

Leggi su italiasera

(Di domenica 29 gennaio 2023) (Adnkronos) – Unaè stata lanciata nella notte nel parcheggio del distretto di polizia. A dare l’allarme è stato l’agente di guardia. Le fiamme sono state immediatamente spente e non ci sono stati danni alle auto né feriti. Secondo le primepotrebbe esserci un collegamento con le proteste di ieri sera deglia Trastevere contro il 41 bis a cui è sottoposto Alfredo Cospito. Sono 41 le persone denunciate dalla polizia per i disordini alla manifestazione di ieri. Circa un centinaio di manifestanti si erano dati appuntamento nel tardo pomeriggio a piazza Trilussa per protestare contro il 41 bis, regime a cui è sottoposto Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Bancali da oltre 10 anni e da tre mesi in sciopero della fame. Dopo momenti di ...