Roma | molotov contro il commissariato | cosa ha notato un poliziotto | terrore rosso

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) Dueartigianali sono state lanciate dagli anarchici nel parcheggio delPrenestino. Unche era di guardia si è accorto delle bombe artigianali e, dopo essersi avvicinato alla vettura di un collega, è riuscito a intervenire senza farle esplodere. Gli anarchici, scesi in piazza per manifestare a favore di Cospito, sono poi fuggiti via. Le dueerano costituite con stracci imbevuti di liquido infiammabile all'interno di bottiglia chiusa con uno stoppino. Indagini in corso del Distretto Prenestino per identificare i responsabili. Dunque sale ancora la tensione per il rischio di attentati da parte dei militanti anarchici. Dopo gli attacchi di Barcellona e Berlino alle nostre sedi diplomatiche, è massima allerta. Ieri sera durante alcuni tafferugli a, un ...