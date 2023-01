Nella notte, unaè stata lanciata contro il distretto di polizia Prenestino a: il piantone di guardia è intervenuto dando l'allarme e le fiamme sono state spente. 'Lo Stato non si ...davanti al commissariato Prenestino, nessun ferito Dueartigianali sono state lanciate dagli anarchici - a margine della manifestazione di ieri a Trastevere - nel parcheggio del commissariato Prenestino. Un poliziotto che era di guardia si è ...

Cospito, Palazzo Chigi: lo Stato non scende a patti con chi minaccia Agenzia ANSA

Molotov contro il distretto di polizia a Roma, ipotesi anarchici ilmessaggero.it

Roma, molotov contro distretto di polizia al Prenestino: pista anarchici. Scontri a Trastevere, 41 denunciati ilmessaggero.it

Roma, molotov contro il commissariato: allarme anarchici Liberoquotidiano.it

Durante la manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito a Roma , si sono verificati momenti di tensione con le forze dell'ordine. A causa degli scontri, in zona Trastevere, sono stati denunciati 41 at ...«Gli attentati compiuti contro la nostra diplomazia ad Atene, Barcellona e Berlino, come pure quello di Torino, le violenze di piazza a Roma e Trento, i proiettili indirizzati al direttore ...