Roma | Mancini | «Kvaratskhelia? Ecco come si ferma»

(Di domenica 29 gennaio 2023) Gianluca, difensore della, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli: le dichiarazioni Gianluca, difensore della, ha parlato prima del fischio d’inizio del match con il Napoli. Le dichiarazioni a Dazn. FORZA DELLAIN DIFESA – «Può essere una delle cose, ma se la squadra dà il 100%, chi entra e chi gioca, è un altro valore in più per tutti noi. Dobbiamo continuare su questa onda».– «Sicon il collettivo. Le gare durano 95 minuti, dobbiamo dare tutto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha rilasciato una intervista a 'DAZN' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Napoli: "Quando la squadra è al 100%, chi entra e chi gioca è un ...