(Di domenica 29 gennaio 2023) Sostanze stupefacenti, avventorie, in ultimo, anche delle. Ci sono tutti questi elementi alla base del provvedimento spiccato nei confronti del gestore di un locale sito lungo la Viala cui licenza è stata temporaneamente sospesa. Ad eseguire l’intervento di notifica è stata la Polizia di Stato nelle ultime ore.Viadalla Polizia La sospensione temporanea della licenza è stata disposta per un periodo di 10 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.LP.S. Tale provvedimento è stato adottato dopo la segnalazione del Distretto ed un’istruttoria condotta dalla Divisione di Polizia Amministrativa. Negli ultimi mesi il locale è stato ...

CASSINO Inaugurato in mattinata anche il nuovo pronto soccorso di Alatri, mentre D'Amato hala giornata in Ciociaria a Cassino: 'Vinceremo sull'asse- Cassino, ne sono certo. Con ...Chi pensava di avercon certe, fallimentari, battaglie che hanno avuto il solo risultato di ... "Abbiamo un compito importante - ha detto Elly Schlein all'assemblea del Pd a- non solo ...

La Roma aveva già chiuso per Tadic Siamo la Roma

Roma, per il post Zaniolo era già chiuso l'arrivo di Tadic Sportitalia

Mourinho irritato con Zaniolo. Il CorSport: "La Roma aveva già chiuso per Tadic" TUTTO mercato WEB

Roma, chiuso negozio sulla Tiburtina: droga, clienti pregiudicati e carenze igienico sanitarie Il Corriere della Città

Roma, camion Ama si incastra in una voragine: strada chiusa e quartiere in ginocchio Canale Dieci

Chiuso negozio sulla Via Tiburtina dalla Polizia La sospensione ... uffici della ASL una serie di inadempienze igienico sanitarie. I controlli della Polizia a Roma nelle ultime ore L’operazione ...L'ex general manager del Cavallino degli anni '80 ha dato il suo punto di vista sul recente avvicendamento a Maranello ...