(Di domenica 29 gennaio 2023)-Nel corso di un’attività di iniziativa, i Carabinieri Forestali del NIPAAF dicon il supporto dei Carabinieri della StazioneAppia hannoin flagranza, unitaliano, gravemente indiziato del reato combustione illecita dipericolosi e non pericolosi. In particolare, la mattina del 20 gennaio scorso, in zona Anagnina Tuscolana, i Carabinieri sono intervenuti per dei controlli, in un’area didi una società di scavi, sorprendendo l’uomo nell’atto di distruggere mediante combustione,di vario genere, quali ingombranti, edili,meccanici e filtri olio, oggetto diincontrollato nell’area interessata. Sul posto sono intervenuti i ...

Nel corso di un'attività di iniziativa, i Carabinieri Forestali del NIPAAF dicon il supporto dei Carabinieri della StazioneAppia hanno arrestato in flagranza, un 56enne italiano, gravemente indiziato del reato combustione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. In particolare, la mattina del 20 ..., oggi. In una notte di pioggia quattro sconosciuti trovano riparo in una macchina guidata da ... si rimane un poco spiazzati dalle diffuse note dolenti: la storiadi disperazione, mettendo ...

Roma, brucia 2mila metri cubi di rifiuti pericolosi in un deposito: 56enne in manette Canale Dieci

ROMA: BRUCIA RIFIUTI, ARRESTATO – Laziotv Lazio TV

Roma, brucia rifiuti speciali in un deposito: arrestato 56enne Il Faro online

Active Network, un ko che brucia. Al Palacus passa la Roma TusciaUp

Mourinho compie 60 anni: cena a Roma, ma il regalo lo vuole a Napoli la Repubblica

Sabato a Roma si è tenuta una manifestazione in sostegno della causa ... Attacchi con scritte inneggianti a slogan anarchici e auto bruciate. Modalità che ricordano l’attentato compiuto ad Atene ai ...Bruciava rifiuti pericolosi in un deposito di una società ... In particolare sono stati i carabinieri forestali del Nippaf di Roma con il supporto dei militari della stazione Roma Appia, la mattina ...