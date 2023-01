“Roba da porcile” GF Vip 7 | Oriana e Giaele | spettacolo trash nella notte

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 29 gennaio 2023) GF Vip, battute hot traCasa non c’è spazio soltanto per storie d’amore o grandi litigate. Oltre a dinamiche, diciamo così, poco edificanti, nascono infatti anche grandi amicizie. È il caso diMarzoli e SofiaDe Donà. Le due gieffine hanno stretto un bellissimo rapporto che i telespettatori apprezzano. Tanto che i fan hanno deciso di dare a questa relazione un nome piuttosto piccante. Quando parlano di loro, infatti, i fan usano il termine “Orgia”, dalle iniziali di. Un termine decisamente hot, che però nasconde un’amicizia sincera: “Oddio, lei ti vuole così bene. Cerca di tenerti stretto questo rapporto perché ha le basi per diventare qualcosa di importante fuori” scrivono sui social i ...