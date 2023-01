RISULTATI | WIVA “Genesi 2023” 28 01 2023

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 29 gennaio 2023) Idello Show del decennale della federazione andato in scena Sabato a Bastiglia (MO):Sabato 28 Gennaio – Bastiglia (MO) Rocco Gioiello batte Steven Strike w/Crimi Tag Team MatchGli Autentici (On. Malacarne & Walter Ego) Vs Mr. PDP & Makro Diamond finisce No Contest Campioni di CoppiaPsycho Rhapsody (Jacob & Merak) battono Wild Boyz (Puck & Tsunami) (c) e diventano Nuovi Campioni!!! Battaglia delle AccademieDaniele Alvano vince la Battle Royal Luke Zero batte Giant Warrior w/ Cavalieri Neri Campione d’ItaliaShock (c) batte Rocco Garzya e mantiene il Titolo