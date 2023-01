Riportare a nuova vita la più tradizionale delle camicie | ereditata dalla mamma o dalla nonna | missione possibile

Leggi su iodonna

(Di domenica 29 gennaio 2023) Da un lato la button down maschile in cotone. Dall’altro la variante più femminile, la camicia di raso, effetto lucido, in seta o in fibre artificiali, che ricalca il modello da uomo solo nel taglio, ma avvolge la figura grazie alla morbidezza della texture. Un pezzo classico e sensuale insieme, che ogni donna dovrebbe avere nel proprio guardaroba. Leggi anche › Nate con la camicia: tutti i modelli donna della Primavera-Estate 2023 Leggi anche › Nate con la camicia: tutti i modelli donna della Primavera-Estate 2023 La versatilità è il punto di forza della shirt di satin, in passato perlopiù protagonista dell’outfit formale e/o da ufficio, che oggi esce allo scoperto anche nei ...