Ripetitore bruciato in nome di Cospito E i contrari al 41 bis ora sono in imbarazzo

(Di domenica 29 gennaio 2023) Blitz contro un impianto nel Torinese con la richiesta: "Basta carcere duro per l'anarchico". E le azioni violente gelano la campagna umanitaria in suo favore

A fuoco anche una cabina elettrica che alimentatelefonico. La bonifica dei 10000metri quadrati di terrenodall'incendio della scorsa domenica, ha tenuto impegnati i volontari del ...... con un rilevatore in punta e un trasmettitore in coda (il cui segnale è poi amplificato fino a 50 metri, nella versione Meater Plus, daldi segnale integrato nel contenitore del ...

Ripetitore bruciato in nome di Cospito. E i contrari al 41 bis ora sono ... ilGiornale.it

Protesta degli anarchici per Cospito, a fuoco un ripetitore sulla collina di Torino La Repubblica

Atti vandalici contro le sedi diplomatiche italiane di Berlino e Barcellona Domani

Torino, anarchici bruciano ripetitore: «Fuori Cospito dal 41 bis» Tag43

Domani Il Fatto Quotidiano

«Cospito libero»: l’Italia di nuovo al centro di azioni dimostrative dopo l’attentato di Atene. Tensioni in piazza a Roma, ferito un agente ...