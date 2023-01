«Rinchiusa in camera e picchiata per aver rifiutato di portare l’hijab» | denunciati i genitori di una 16enne

(Di domenica 29 gennaio 2023) L’hannoin casa eper essersi rifiutata di. Duesenegalesi di religione musulmana sono statiper maltrattamenti nei confronti della figlia, che avrebbero picchiato quando la ragazza si è rifiutata di indossare il velo e di partecipare alle preghiere. A raccontare la storia è il Giornale di Vicenza che sottolinea come, su decisione del pm, la giovane sia stata portata in una comunità protetta per impedirle die contatti con il padre e la madre nei luoghi che essa frequenta, ovvero la scuola, la palestra e la struttura dove adesso vive. La ragazza, che aveva confidato i maltrattamenti subiti a un insegnante del doposcuola, avrebbe anche raccontato di un matrimonio combinato: i ...

L'hannoin casa e picchiata per essersi rifiutata di portare l' hijab . Due genitori senegalesi di religione musulmana sono stati denunciati per maltrattamenti nei confronti della figlia 16enne, che ...Per un paio d'anni, l'avrebberoine avrebbero alzato le mani se si rifiutava di indossare il velo ; avrebbero preteso che pregasse e, soprattutto, le avrebbero organizzato il matrimonio con un connazionale con il ...

«Rinchiusa in camera e picchiata per aver rifiutato di portare l'hijab ... Open

Non indossa il velo e rifiuta le nozze combinate: ragazza di 16 anni picchiata e segregata in camera dai genit leggo.it

Impongono le nozze alla figlia 16enne e la picchiano se non indossa il velo Il Giornale Di Vicenza

Guido mette la sua foto sul futuro loculo: "Così preparo la mia ultima dimora accanto a mia moglie" Virgilio

La suocera s'impiccia e lei lo lascia: lui la sequestra e la picchia MaremmaOggi

Due genitori senegalesi di religione musulmana sono stati denunciati per maltrattamenti ai danni della figlia di 16 anni, che avrebbero picchiato e rinchiuso in camera quando la ragazza si rifiutava..VICENZA - Due genitori senegalesi di religione musulmana sono stati denunciati per maltrattamenti ai danni della figlia di 16 anni, che avrebbero picchiato e rinchiuso in camera quando la ragazza si r ...