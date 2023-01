Rinascita manageriale | 4 milioni di euro per aziende che assumano manager inoccupati

Leggi su lombardiaeconomy

(Di domenica 29 gennaio 2023) Presentata l’iniziativa: Il progetto di politica attiva è stato illustrato in un webinar, organizzato da Confindustria Brescia, FederBrescia e 4.. Secondo le stime di 4., a Brescia il numero dei dirigenti è cresciuto dell’1,1% nell’ultimo triennio; in Lombardia quasi un imprenditore su due dichiara però difficoltà di reperimento delle figure dirigenziali. Si è tenuta stamattina – in diretta streaming – la tappa bresciana del roadshow dedicato allo sviluppo delle competenzeiali e alla presentazione di “”, iniziativa di politica attiva per la ripresa del Paese promossa da 4.che mette a disposizione 4diperche ...