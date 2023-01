Rigore Milan-Sassuolo | Giroud Annullato | Giustizia Fatta per i Neroverdi | Primapagina

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il, lunch match della 20esima giornata di Serie A, ha avuto inizio a San Siro alle 12:30. La designazione arbitrale, con Giua come arbitro centrale e Rossi L. e Perrotti come assistenti, Marchetti come quarto uomo, Banti come VAR e Dionisi come AVAR, ha dato il via allo scontro. Nel secondo tempo, una mischia si è accesa con Kyriakopoulos e Krunic che litigavano anche con Berardi. Alla fine, Giua ha deciso di ammonire entrambi. Inoltre, il gol di Rebic del 2-4 è stato irregolare: Tonali ha battuto la punizione, Obiang ha deviato all’indietro e ha regalato il pallone al croato, ma Rebic era in offside. Laurienté ha ottenuto ungiusto, dopo essere stato steso da Calabria in area. Nel primo tempo, Rogerio ha trattenuto Rebic, che sbracciava e lo colpiva, e Giua ha deciso di ammonirlo. Theo Hernandez è stato colpito ...

Il Sassuolo riprende il secondo tempo come aveva fatto nel primo e firma un altro gol contro il Milan. Al 47' Laurienté sfugge sulla sinistra a Calabria che lo atterra in area e per l’arbitro è calcio ...Laurentie non sbaglia dagli undici metri. 46' Rigore per il Sassuolo dopo 30 secondi. Calabria affonda Laurentie in area. 45' Inizia il secondo tempo. Cambio nel Milan: fuori De Ketelaere, dentro Leao ...