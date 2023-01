Rifiuti | ennesimo scempio a Fiumicino | bombola del gas galleggia alla foce del Tevere

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 29 gennaio 2023)per il mare di. Dopo il frigo, lo scaldabagno e il barile di olii esausti, ecco che in acqua appare unadel gas. Negli ultimi tempi abbiamo visto ipiù disparati finire in mare, lo stesso che ci nutre e fa vivere la cittadina di, e che continua ad essere vittima di tanti, troppi incivili. E così, quella che poteva essere una tranquilla uscita in barca di una domenica mattina, si è trasformata in una missione di salvataggio. Perché in fondo di questo si tratta: di salvare, ognuno nel proprio piccolo, questo pianeta danneggiato dal nostro ego. Trovata vuoto del contenuto, ladel gasva (tra tante altre schifezze) a pochi metri ddarsena ...