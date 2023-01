Rifiuta il velo e si oppone al matrimonio combinato | 16enne denuncia | “Chiusa in camera dai miei genitori”

(Di domenica 29 gennaio 2023) Picchiata e rininperché siva di portare ile di partecipare ai momenti di preghiera: una ragazzina di 16 anni ha raccontato a una sua insegnante del doposcuola i maltrattamenti cui i suoil’avrebbero sottoposta nella loro abitazione di Vicenza. Per entrambi, senegalesi di religione musulmana, è scattata una. Secondo quanto riferisce il Giornale di Vicenza, la giovane è stata portata in una comunità protetta, mentre il giudice ha emesso su richiesta del pm una misura cautelare nei confronti del padre della presunta vittima: non potrà contattarla o avvicinarsi ai luoghi da lei frequentati, come la scuola, la palestra o la struttura nella quale vive adesso. Lasi sarebbe anche opposta a un...

Non indossa ille nozze combinate: ragazza di 16 anni picchiata e segregata in camera dai genitori

