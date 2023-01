Ricetta Calzoni Al Forno

Leggi su 20migliori

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ingredienti Ialsono unasemplice che richiede pochi ingredienti. Per preparare questadeliziosa, avrai bisogno di pasta per pizza, una varietà di formaggi, prosciutto cotto, verdure fresche e un po’ di olio d’oliva. Per preparare la pasta per pizza, avrai bisogno di farina di grano tenero, lievito di birra, sale, olio d’oliva e acqua. Mescola tutti gli ingredienti fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. Stendilo con un mattarello su un piano di lavoro infarinato fino a ottenere una sfoglia sottile. Per la farcia, prendi del formaggio a pasta dura come il parmigiano o il pecorino, del formaggio a pasta filata come la mozzarella, del prosciutto cotto tagliato a dadini e delle verdure fresche come zucchine, carote, peperoni o melanzane a dadini. Infine, per la cottura, avrai bisogno ...