Retroscena di Bisignani | gli errori in Libia possono indebolire l' Italia

(Di domenica 29 gennaio 2023) Caro direttore, con la «sua Africa» Giorgia Meloni rischia di perdere i punti sinora guadagnati con merito sulla scena internazionale. Il pasticciaccio brutto di Tripoli, per dirla alla Gadda, e le solite manovre sulle nomine sono infatti le prime crepe nel deep state intorno al capo del Governo. Quella che viene celebrata come una grande vittoria con la visita del premierno a Tripoli, rischia invece di trasformarsi nel primo clamoroso inciampo. È indubbio che l'accordo firmato tra Eni e la libica Noc (National Oil Corp) abbia il suo peso, essendo l'investimento singolo più importante (8 miliardi di dollari) per il settore degli idrocarburi libico dal rovesciamento del regime di Gheddafi nel 2011. Tuttavia Muhammad Aoun, ministro del Petrolio e del Gas nello scaduto governo di Tripoli, ha disertato la cerimonia ufficiale della firma, e addirittura si è scagliato ...