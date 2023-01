Regna la serenità tra Berlusconi e Meloni | il giudizio del Cav sui 100 giorni di governo

Leggi su iltempo

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il primo bilancio dei 100didell'Esecutivoè «positivo» per il leader di Forza Italia, Silvio. Intervistato da Il Messaggero, il Cav sottolinea che «i primi passi sembra siano andati nella direzione giusta. E comunque gli obiettivi della nostra coalizione e delriguardano l'intera legislatura». In vista delle regionali in Lombardia e Lazio, il leader azzurro ricorda che «in democrazia il risultato delle elezioni non è mai scontato. Per questo è indispensabile che ogni elettore vada a votare. Fatta questa premessa, naturalmente sono fiducioso che nel Lazio prevalga la voglia di cambiare dopo anni di immobilismo. Sono anche fiducioso che il voto in Lombardia continui a premiare i nostri trent'anni di buon». La tornata elettorale, ...