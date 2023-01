Regionali Lazio | Zingaretti | “Scegliete la lista che volete ma votate D’Amato”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 29 gennaio 2023) ROMA – “Io rispetto tutti i candidati e le candidate ma c’è solo una candidatura che può fermare la destra che ritorna ed è quella di Alessioperché il sistema elettorale maggioritario a turno unico non assegna medaglie d’argento ma ne vince uno solo e la competizione è tra Rocca e”. Lo ha detto l’ex presidente della RegioneNicolaa margine di un’iniziativa dia Roma. “Tutti gli altri voti alle candidature – ha aggiunto – purtroppo sono nobili tentativi di rappresentanza ma ai fini della vittoria non incidono. Quindi l’appello che io faccio, nel rispetto assoluto del pluralismo e delle alleanze, è ‘anche le liste chema poiil presidente che può fermare il ritorno della destra’. Non ...