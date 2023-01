Regionali Lazio | scintille tra Rocca | D’Amato e Bianchi da Lucia Annunziata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ospiti di “Mezz’ora in più”, i tre candidati Presidente per lehanno avuto un’accesa discussione su autonomia differenziata, dinamiche interne ai vari partiti e la viabilità al collasso nella Regione. Il confronto televisivo tra i candidati delleal tavolo daa “Mezz’ora in più” su Rai3, che ha ospitato i tre principali candidati alledel. È il primo confronto che va in onda presso un programma nazionale. ma la discussione tra il dem Alessio, il candidato del centrodestra Francescoe quella del Movimento 5 Stelle e del Polo progressista Donatella, si è accesa in maniera energica sul tema ...