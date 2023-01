Reggio Emilia | picchiava la moglie davanti ai figli | arrestato 43enne

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 29 gennaio 2023) (Adnkronos) – Un uomo di Corè statodai carabinieri per aver usato violenza sullaancheaiminorenni. Complice anche l’uso smodato di bevande alcoliche, dal 2011, in diverse occasioni e in maniera reiterata, l’uomo ha offeso, minacciato e usato violenza fisica nei confronti dellasia durante il matrimonio che dopo la separazione. Maltrattamenti fisici e psicologici compiuti ancheaiminori, a seguito dei quali, i carabinieri in forza alla stazione di Cor, a cui la donna nel corso di una sofferta deposizione ha raccontato i fatti, hanno denunciato alla Procura didiretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci un ...