Reddito di Cittadinanza | chi commette questo errore rischia di finire in carcere

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ildiè una misura creata per aiutare le persone e le famiglie in difficoltà economica. Ma qualedi fardietro le sbarre le persone? Ildi, in questi anni, ha sostenuto milioni di persone nel tentativo di avere una vita un po’ più dignitosa e nella ricerca di un lavoro, In manette per ildi-ilovetrading.itIldiè stato introdotto con il decreto legge del 28 gennaio 2019 durante il primo Governo di Giuseppe Conte, con lo scopo di contrastare la povertà, reinserire nel mondo del lavoro chi ne usufruisce. L’altra faccia deldiDal momento della ...