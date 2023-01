(Di domenica 29 gennaio 2023) Tutto pronto al Maradona per Napoli-Roma. Gli azzurri possono staccare il Milan data la brutta sconfitta contro il Sassuolo. I giallorossi, però, possono andare secondi in classifica e accorciare sul Napoli. La partita sarà certamente complicata da entrambe le parti ma sarà importante per tutte e due le squadre. Nel post partita, poi, ha parlato Giacomoai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole su, sulla partita e non solo.Napoli Roma Napoli, le parole diParole mature di un giocatore che non sta giocando tanto quest’anno ma che è molto utile e funzionale nel modulo di. Inoltre, quest’estate è arrivato con alte aspettative dal Sassuolo dato l’investimento fatto. “Sicuramente dobbiamo essere veloci con la palla e pensiero. Ci abbiamo ...

... come Andrea Mura, Pietro D'alì, Stefano Pelizza, Stefano, Guido Maisto, Mauro Pelaschier,... dotato, tra le altre, di funzioni progettate per rendereregata ouscita in barca sicura,...... come Andrea Mura, Pietro D'alì, Stefano Pelizza, Stefano, Guido Maisto, Mauro Pelaschier,...barca potrà verificare la propria traccia e, se necessario, correggere un eventuale errore, ...

Raspadori: “Ogni giorno cerchiamo di mettere in difficoltà Spalletti” Spazio Napoli

Raspadori: "Tutti vogliono aiutare la squadra, questa è la nostra mentalità" DAZN

Napoli, Raspadori: "Abbiamo lavorato in settimana per mettere in difficoltà la Roma" Voce Giallo Rossa

Raspadori: «Le maglie dei primi due gol con il Napoli non le lavo ... IlNapolista

Napoli, Raspadori: "Vogliamo riscattare subito la sconfitta con l'Inter" QUOTIDIANO NAZIONALE

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli ... Siamo tutti a disposizione del mister, ogni giorno cerchiamo di metterlo in difficoltà sempre di più nelle scelte facendo del nostro meglio. Questa ...Giacomo Raspadori non è entrato nel corso della vittoria del Napoli a Salerno, mentre Giovanni Simeone ha disputato alcuni minuti al posto di Osimhen . Dal suo ritorno in campo il centravanti nigerian ...